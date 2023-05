Un barbat a murit in aceasta dupa-masa pe un santier din Manastur, de pe strada Primaverii, i s-a facut rau iar salvatorii sositi de urgenta la fata locului nu au mai putut face nimic.La fata locului a fost dirijat de urgenta un echipaj medical si un echipaj de politie din cadrul Sectiei 4 Politie Cluj-Napoca. Politistii au constatat ca este vorba despre un barbat in varsta de 56 de ani, din judetul Cluj, aflat in calitate de muncitor in respectiva locatie de santier, care la un moment dat ar ... citeste toata stirea