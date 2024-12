Un barbat a murit in parcarea magazinului Profi din cartierul Marasti din Cluj. Victima se afla in propria masina!

Un barbat a murit in parcarea magazinului Profi din Marasti din cauza unui stop cardio-respiratorUn incident tragic a avut loc in cursul zilei de ieri in parcarea magazinului Profi din cartierul Marasti, Cluj-Napoca. Un barbat in varsta de 64 de ani a decedat in autovehiculul personal, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator fatal.Evenimentul s-a petrecut in jurul orei 14:25. Autoritatile au fost alertate imediat, dar, din pacate, medicii nu au mai avut ce sa faca pentru el. Potrivit ... citește toată știrea