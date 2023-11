Pompierii clujeni au avut o interventie dramatica, vineri dimineata, la ora 6.00, in troleibuzul 5. Un barbat a fost gasit mort de sofer."Un barbat a decedat azi dimineata la ora 6 in troleibuz. Soferul la gasit mort pe scaun", a precizat un martor. Soferul a sunat la 112, dupa ce a observat in statia de la Cinema Marasti, ca barbatul era decedat.ISU Cluj: "Au fost dislocate doua echipaje SMURD, dintre care unul tip Terapie ... citeste toata stirea