Un barbat a sarit din trenul Baia Mare-Cluj. A fost transportat la spital

Un accident care putea fi evitat s-a produs in halta Clujana in aceasta seara. Cand trenul care venea spre Cluj din Baia Mare se apropia de halta Clujana, un barbat in varsta de circa 65 de ani, cu domiciliul in comuna Vad nu a mai avut rabdare ca garnitura sa opreasca si a sarit din tren.Chiar daca trenul redusese viteza, o asemenea aventura este mult mai dificila la varsta ... citește toată știrea