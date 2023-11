Fiul unei paciente care a decedat in urma cu un an acuza Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" din Cluj ca ar ascunde de fapt cauza mortii femeii. Clujeanca ar fi luat o infectie nosocomiala din unitatea spitaliceasca la care s-a dus cu inima deschisa, sperand sa se simta mai bine.Barbatul a apelat la instanta, insa nici acum, dupa aproape 12 luni nu s-a stabilit cauza decesului. Femeia a fost luata in evidenta spitalul in anul 2022 cu diagnosticul de fibroza pulmonara, dupa doi ... citeste toata stirea