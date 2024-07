Un barbat ar fi disparut in lacul Tarnita in aceasta dupa-masa, la fata locului sosesc scafandri / A fost gasit, din nefericire a decedat

Un barbat ar fi disparut in lacul Tarnita in aceasta dupa-masa, la fata locului sosesc scafandri.Pompierii din Cluj-Napoca au fost alertati cu privire la faptul ca un barbat ar fi disparut in lacul Tarnita. La fata locului se deplaseaza la ora publicarii acestei stiri un echipaj de la Garda Gilau a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, precum si ambulanta SMURD de terapie intensiva mobila.In paralel, spre locul solitarii se indreapta si echipajul de scafandri de la Detasamentul 1 ... citește toată știrea