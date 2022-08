Un barbat ar fi incercat sa incendieze sambata seara usa de acces in Primaria municipiului / Acesta a fost retinut de politisti

Un barbat a incendiat sambata seara usa de acces in Primaria municipiului si pe treptele din fata acesteia, incidentul fiind surprins intr-un video postat pe grupul Info Trafic Cluj. Politistii l-au retinut pe resposnabil, a anuntat IPJ."La data de 20 august a.c., in jurul orei 20.20, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat ar fi turnat pe usa de acces in Primaria municipiului si pe treptele din fata acesteia, un recipient cu ... citeste toata stirea