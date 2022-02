Un barbat banuit de talharie calificata si distrugere a fost identificat ieri in Cluj.Astfel, ieri politistii Biroului de Investigatii Criminale din Campia Turzii au identificat si retinut pentru 24 de ore un barbat de 48 de ani, din localitate, banuit de talharie calificata si distrugere. In fapt, politistii au fost sesizati cu o zi inainte, in 14 februarie, ca o persoana necunoscuta, aflata in stare de ebrietate, ar fi distrus usa de acces intr-o locuinta din municipiu si ar fi agresat doi ... citeste toata stirea