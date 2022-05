Un barbat care a impuscat mortal un padurar cu propria pusca a fost condamnat la peste 17 ani de inchisoare cu executare, definitiv, de catre magistratii din Cluj.Procesul a durat mai putin de doi ani, din 22 octombrie 2020, in acesta procurorii au aratat, in rechizitoriu, ca in octombrie 2019, seara inainte de ora 20, in timp ce se afla in Padurea Rogozului - Valea Hotarului, situat in raza orasului Targu Lapus - sat Rogoz, din judetul Maramures, in scopul sustragerii de lemne, in contextul ... citeste toata stirea