Un barbat care a produs un accident de circulatie in Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.E vorba de un barbat de 44 de ani din Cluj-Napoca, retinut pentru 24 de ore de politistii Serviciului Rutier - Biroul Drumuri Nationale si Europene dupa ce acesta a fost implicat intr-un accident rutier pe DN1F E81, in afara localitatii Nadaselu, in comuna Garbau.Accidentul a avut loc in 19 octombrie in jurul orei 16. Conform cercetarilor preliminare, barbatul, in timp ce conducea ... citește toată știrea