Un barbat care ar fi vandalizat nu mai putin de 25 de masini in urma cu aproape doua saptamani, in Cluj-Napoca, a fost identificat si retinut de politisti, e vorba de un barbat de 40 de ani din Cluj-Napoca.Acesta a fost retinut azi de politistii de la sectia 7 din Gheorgheni, banuit de comiterea infractiunii de distrugere in forma continuata. Cercetarile au fost initiate in urma sesizarii primite in 2 decembrie, privind distrugerea mai multor autoturisme parcate pe diferite strazi din ... citește toată știrea