Un barbat cautat international a fost gasit ieri in Floresti, fusese condamnat pentru uz de fals si arestat pentru trafic de migranti

Un barbat cautat international a fost gasit ieri in Floresti.E vorba de un barbat de 28 de ani descoperit ieri in urma unei sesizari in Floresti de catre politisti dupa ce pe numele caruia au fost semnalate trei mandate de arestare, unul emis de autoritatile romane si doua emise de autoritatile din Austria, respectiv Ungaria.Astfel, ieri dimineata politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Cetatii, din comuna Floresti, un barbat se afla intr-o masina care nu ii apartine. ... citeste toata stirea