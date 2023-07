Un barbat in varsta de 44 de ani, pe numele caruia era emis un mandatul de executare a pedepsei inchisorii de catre Judecatoria Simleul Silvaniei, a fost prins de politistii din Dej in urma unui control de rutina.In acest sfarsit de saptamana, in sistem integrat, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Cluj din cadrul structurilor de ordine publica, rutiera, investigatii criminale si investigarea criminalitatii economice, precum si din alte structuri, alaturi de jandarmi ai ... citeste toata stirea