Noaptea trecuta, politistii clujeni au fost sesizati la 112 despre faptul ca o persoana, aflata in zona Teatrului National din municipiul Turda ar fi incercat sa-si provoace leziuni. Barbatul din Cluj-Napoca i-a speriat pe martori dupa ce a incercat sa-si provoace rani cu o lama."La data de 21 august a.c., in jurul orei 22.10, politistii au fost sesizati, prin apel 112, despre faptul ca o persoana, aflata in zona Teatrului National din municipiul Turda, si-ar fi provocat leziuni la nivelul ... citeste toata stirea