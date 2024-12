Un barbat dat disparut a fost retinut in Cluj, de politisti, dupa ce a dat iama in trei case si-a furat de mii de euro.Astfel, in 4 decembrie politistii din Huedinau dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 47 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat in forma continuata - trei acte materiale. Aceasta, dupa ce din activitatea de investigatii efectuata de politisti a reiesit ca, intre 20 si 30 noiembrie, acesta ar fi intrat prin efractie ... citește toată știrea