Un barbat dat in urmarire nationala a fost depistat la Cluj, aseara.In baza unor informatii de interes operativ, ieri in jurul orei 20.50 politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Cluj cu sprijinul politistilor de la sectia 3, au depistat un barbat in varsta de 52 de ani, din Arad, urmarit national. Barbatul are de executat o pedeapsa privativa de libertate de 1 an si 3 luni pentru savarsirea infractiunii de inselaciune, in baza ... citeste toata stirea