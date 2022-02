Un barbat de 32 de ani, din Cluj-Napoca, a plecat de acasa in aceasta dimineata la ora 10, de atunci nu s-a mai intors, familia a alertat Politia. "Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 24 februarie a.c., in jurul orei 10, Morar Daniel Ovidiu, in varsta de 32 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliul sau, insa nu s-a mai intors si nu a mai putut fi contactat", transmite Politia.Semnalmentele persoanei : inaltime aproximativ ... citeste toata stirea