Un barbat de 34 de ani din Cluj, urmarit international, a fost depistat in Spania, a fost adus ieri in tara ca sa-si ispaseasca pedeapsa.E vorba de un barbat, de 34 de ani, din Cluj, urmarit international pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. Acesta a fost escortat din Spania, avand emis de catre Judecatoria Cluj, pe numele sau, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea de 2 ani si 4 luni.Ieri Politia a adus in tara sapte persoane, pe numele carora au fost emise mandate ... citește toată știrea