Un barbat de 34 de ani dintr-o comuna din Cluj e acuzat ca ar fi furat din cutia milei mai multe biserici din Dej, a creat un prejudiciu de mii de euro.Astfel, ieri dimineata in jurul orei 6 Politia din Dej a fost sesizata cu privire la faptul ca in noaptea precedenta persoane necunoscute ar fi sustras sume de bani din cutia destinata colectarii, aflata in interiorul unei biserici ortodoxe din Dej. Ulterior, in jurul orei 8 dimineata, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca in ... citeste toata stirea