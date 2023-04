Un barbat de 41 de ani din Salaj a fost prins rupt de beat pe drumurile din Cluj ieri, si retinut 24 de ore.E vorba de un sofer surprins in Huedin la volanul unui autoturism, fiind sub influenta alcoolului, ieri pe strada Avram Iancu din oras. Testarea cu aparatul etilotest a acestuia a indicat concentratia de 0.97 mg/l alcool pur in aerul expirat. Soferul a fost oprit in jurul orei 18.20. Fiind testat cu aparatul etilotest, barbatului ... citeste toata stirea