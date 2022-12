Un barbat de 52 de ani a fost gasit mort ieri in Turda.Ieri dimineata politistii din Turda au fost sesizati despre faptul ca un barbat a fost gasit decedat in propria locuinta din localitate. La fata locului a fost dirijata o echipa operativa de politisti, constatand ca este vorba despre un barbat in varsta de 52 de ani, din Turda, pentru care, din pacate, medicii au pronuntat decesul. In cadrul verificarilor efectuate nu au fost constatate urme vizibile ... citeste toata stirea