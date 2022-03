Un barbat de 63 de ani s-a aruncat cu masina intr-un rau. Desi a lasat un bilet de adio, familia exclude varianta sinuciderii

Un barbat de 63 de ani a fost gasit fara suflare in-trun rau, in propria masina, dupa ce s-a aruncat cu autoturismul in apa. Acesta ar fi lasat acasa un bilet de adio, motiv pentru carepolitistii cred ca s-a sinucis. Familia si apropiatii nu isi explica gestul extrem al barbatului.Barbatul de 63 de ani din Gorj a lasat acasa un bilet de adio in care isi lua ramas bun de la familie, insa nu a explicat motivul pentru care si-a luat viata. Inainte de a face acest gest s-ar fi certat cu sotia lui ... citeste toata stirea