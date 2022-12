Un barbat de 74 de ani a fost lovit mortal de tren in Cluj-Napoca, in aceasta dimineata, aproape de halta Clujana, traficul feroviar a fost inchis pe un fir

Un barbat de 74 de ani a fost lovit mortal de tren in Cluj-Napoca, in aceasta dimineata, aproape de halta Clujana.A fost deschis dosar penal pentru infractiunea de ucidere din culpa, in urma constatarii faptului ca in zona haltei Clujana, Cluj-Napoca, o persoana ar fi fost accidentata mortal de tren. "In cadrul cercetarilor efectuate la fata locului, a fost stabilita identitatea persoanei, respectiv a unui barbat, in varsta de 74 de ani, din municipiul Cluj-Napoca", au aratat politistii.La ... citeste toata stirea