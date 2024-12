Un barbat de 76 de ani din Cluj a fost dat disparut in aceasta seara.Astfel, azi politistii din Dej au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat de 76 de ani din Dej, Gavril Sliam, a plecat voluntar dimineata in jurul orei 6 de la locuinta sa din Dej, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmentele acestuia: Inaltime aproximativa - 1,75 metri, greutate aproximativa 50 de kg, ochi caprui, par grizonat. In momentul ... citește toată știrea