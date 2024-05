Un barbat de 80 de ani a fost gasit spanzurat, aseara intr-un garaj din Cluj-Napoca.Astfel, aseara in jurul orei 20.15, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Cluj-Napoca, au fost sesizati despre faptul ca un barbat de 80 de ani a fost gasit spanzurat in garajul unui imobil din Cluj-Napoca. In urma examinarii preliminare, pe corpul acestuia nu au fost ... citește toată știrea