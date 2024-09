Un barbat de 80 de ani din Cluj disparut de acasa a fost gasit in viata, dupa patru zile de cautare

Un barbat, in varsta de 80 de ani, care a disparut pe 19 septembrie, plecand voluntar de la locuinta situata in comuna Marisel, sat Marisel, a fost gasit viu, dupa patru zile, intr-o padure.Fiul acestuia a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj de multumire tuturor celor care s-au implicat in cautarea acestuia."Multumim din suflet persoanelor implicate in cautarea tatalui meu Traian ! A fost gasit in viata dupa dupa 4 zile de cautari ! Multumesc si colegilor din cadrul Electricieni DEER ... citește toată știrea