Un barbat de 83 de ani a fost dat disparut ieri in Cluj, a fost gasit in aceasta dimineata dupa ample cautari.Ieri politistii din Dej au fost sesizati despre faptul ca un barbat de 83 de ani, Szanto Marton, in cursul diminetii in jurul orei 7 a plecat voluntar de la locuinta din localitatea Nires, comuna Mica, iar pana ieri nu a mai revenit acasa. In momentul plecarii acesta purta o camasa de culoare gri, vesta din lana de culoare maro, pantaloni de trening negri si sapca neagra. A fost gasit ... citește toată știrea