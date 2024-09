Un barbat de 87 de ani a fost gasit ieri mort in propriul apartament, in Turda, de catre pompieri.S-a intamplat pe strada Tineretului din Turda. Pompierii au intervenit de urgenta. Politia a deschis o ancheta in acest caz. Din primele informatii, nu ar fi suspiciuni in privinta mortii. Cadavrul a fost transportat la IML pentru necropsie, arata turdanews.net."In data de 17 septembrie a.c., Politia municipiului Turda a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la o persoana care ar fi fost ... citește toată știrea