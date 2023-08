Un barbat de 89 de ani a fost talharit pe strada in Dej, talharul l-a usurat de mii de lei, a ajuns dupa gratii.Ieri politistii din Dej au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, pe numele unui barbat, in varsta de 39 de ani, cercetat pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata. Aceasta, dupa ce in 16 august Politia Dej a fost sesizata, prin apel 112, despre faptul ca un barbat mai in varsta se afla cazut pe o strada din municipiu si este posibil ca aceasta sa fi fost agresata si ... citeste toata stirea