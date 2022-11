Un barbat de aproximativ 40 de ani a decedat in aceasta dupa-masa dupa ce a fost surprins de un tren in apropiere de depoul CFR din Cluj-Napoca.La fata locului au intervenit echipaje de urgenta. "Apelul de urgenta a venit in jurul orei 14.30, iar la fata locului s-au deplasat doua autospeciale si un echipaj SMURD. In momentul sosirii fortelor de interventie la locul solicitarii, a fost gasit un barbat, in varsta de aproximativ 40 de ani, care prezenta traumatisme incompatibile cu viata. ... citeste toata stirea