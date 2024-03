Un barbat din Apahida, de 39 de ani, a fost retinut ieri de Politie dupa ce a incercat sa intre in doua garaje si o casa ca sa fure, desi in casa se afla o batrana. Ce sfaturi dau politistii ca sa va feriti de talhari

Un barbat din Apahida, de 39 de ani, a fost retinut ieri de Politie dupa ce a incercat sa intre in doua garaje si o casa ca sa fure, desi in casa se afla o batrana.Ieri politistii din Apahida au dispus retinerea unui barbat de 39 de ani, din comuna, cercetat pentru comiterea infractiunii de tentativa la furt calificat. Anchetatorii spun ca in 19 martie, dupa miezul noptii in jurul orei 00.30, barbatul ar fi patruns fara drept in curtea unui imobil situat in comuna Apahida, iar ulterior ar fi ... citește toată știrea