Un barbat din Bihor a fost arestat preventiv dupa ce a talharit o femeie in Cluj-Napoca.Faptele s-au petrecut in 20 iunie, in jurul orei 11 dimineata, cand cel in cauza, aflandu-se intr-o zona din cartierul Manastur, prin intrebuintarea de violente si amenintari, ar fi deposedat-o de geanta pe o femeie de 57 de ani. In urma cu doua zile, in 2 iulie, autorul a fost identificat si retinut pentru 24 de ore, e vorba de un barbat de 51 de ani ... citeste toata stirea