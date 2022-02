Un barbat din Campia Turzii, retinut pentru TALHARIE. Doua persoane cu handicap i-au fost victimele perfecte

In data de marti, 15 februarie, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au retinut pentru 24 de ore un barbat de 48 de ani, din Campia Turzii, suspectat de distrugere si talharie calificata.Politistii orasului Campia Turzii au desfasurat activitati pentru documentarea unei infractiuni de talharie calificata, sesizata in cursul zilei de 14 februarie. Un barbat ar fi intrat peste doua persoane cu handicap care locuiau in blocul de nefamilisti ... citeste toata stirea