Un barbat din Cluj a decedat in aceasta dupa-masa dupa ce a fost lovit de tren.Politistii Postului de Politie Transporturi Feroviare Gherla au fost sesizati in jurul orei 14.45 cu privire la un accident feroviar produs in Halta Rascruci. Din cercetarile efectuate de politisti la fata locului a reiesit faptul ca un barbat de 81 de ani, din Dej, a fost accidentat de trenul care circula pe relatia Cluj-Napoca - Baia Mare. Echipajele medicale prezente ... citeste toata stirea