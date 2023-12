Un barbat din Cluj a fost arestat preventiv dupa ce ar fi incendiat masina concubinei, e acuzat de distrugere.Astfel, in urma cu cateva zile, in 1 decembrie, politistii din Gherla l-au retinut pe barbat, un clujean de 52 de ani, cercetat in cadrul unui dosar penal ce are ca obiect infractiunea de distrugere, dupa ce in aceeasi zi au fost sesizati cu privire la faptul ca un autoturism este cuprins de flacari, in localitatea Soimeni. La fata locului au fost dirijat un echipaj de politie, ... citeste toata stirea