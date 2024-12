Un barbat din Cluj care a ajuns pe strazi lupta sa-i ofere o casa prietenului sau necuvantator! A pierdut totul, dar nu si prietenia cainelui

Un barbat care si-a petrecut intreaga viata, muncind in constructii, a fost lovit de soarta iar acum traieste pe strada, singurul prieten care i-a ramas fiind cainele sau, la care nu poate renunta.Chiar daca situatia este una foarte delicata, barbatul are grija mai intai de prietenul sau necuvantator, punand nevoile animalului mai presus de ale sale.Un clujean care l-a intalnit in parcarea Kaufland din zona Viva City a fost profund impresionat de povestea barbatului."Domnul e "meserias" de ... citește toată știrea