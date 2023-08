Tragedie pentru o familie din Floresti. Un motociclist din judetul Cluj a decedat, luni seara, in urma coliziunii cu un utilaj special pentru exploatarea lemnului- TAF, accidentul avand loc pe DN 75, pe raza orasului Baia de Aries din Alba."Un accident rutier s-a produs pe DN 75, pe raza orasului Baia de Aries, unde un motociclist a intrat in coliziune cu un TAF. (...). Din pacate, motociclistul, un barbat in varsta de 44 de ani, din ... citeste toata stirea