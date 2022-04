Un barbat din comuna Poieni, Cluj, amendat cu 5.000 de lei pentru ca detinea ilegal arme

Un barbat din comuna Poieni, judetul Cluj, a fost amendat cu suma de 5.000 d elei dupa ce politistii au descoperit ca detinea ilegal arme. Politistii Serviciului de Arme, Explozivi si Substante Periculoase au descoperit patru tinte improvizate in curtea unui barbat din comuna Poeini."La data de 20 aprilie a.c., in cadrul unei actiuni de prevenire a infractiunilor la regimul armelor si munitiilor, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au pus in executare un mandat de ... citeste toata stirea