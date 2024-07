Un barbat din Dej care ar fi furat bunuri de mii de euro din masini a fost arestat

Un barbat din Dej cercetat pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si neexecutarea sanctiunilor penale a fost retinut de Politie si arestat.E vorba de un barbat de 41 de ani retinut in 26 iulie dupa punerea in aplicare a trei mandate de perchezitie la imobile situate in Dej. Anchetatorii spun ca din cercetari a reiesit ca, in perioada 7 - 10 iunie, barbatul ar fi sustras bunuri in valoare de peste 8.100 de euro, din trei autovehicule parcate pe raza localitatii Cuzdrioara care ar fi ... citește toată știrea