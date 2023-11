Un barbat de 56 de ani din Floresti a fost prins baut la volan, la finalul saptamanii trecute. Soferul a refuzat prelevarea probelor biologice motiv pentru care i s-a deschis dosar penal. In aceeasi zi, spre seara, barbatul a fost din nou prins conducand sub influenta bauturilor alcoolice, dupa ce a a produs un accident usor. Politistii l-au retinut pentru 24 de ore."In data de 26 noiembrie a.c., in jurul orei 12.00, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au depistat, pe ... citeste toata stirea