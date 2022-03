Un barbat din Galati a fost identificat de politistii din Cluj dupa ce ar fi inselat o femeie cu aproximativ o mie de euro.Acesta a fost identificat ieri, e vorba de un barbat de 32 de ani din Galati banuit de savarsirea unei infractiuni de inselaciune. "Din cercetari a reiesit faptul ca la data de 25 noiembrie 2021, barbatul ar fi incheiat o intelege cu o femeie in varsta de 49 de ani, din judetul Cluj, in scopul efectuarii unor lucrari de constructie a unui container modular, in schimbul ... citeste toata stirea