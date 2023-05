Un barbat din Turda a fost arestat preventiv si acuzat de tentativa la act sexual cu un minor.Conform Politiei, in 11 mai politistii din Turda au dispus retinerea unui barbat de 43 de ani, din localitate, cercetat pentru savarsirea infractiunii de tentativa la act sexual cu un minor. In fapt, la aceeasi data, cel in cauza ar fi intentionat intretinerea de raporturi sexuale cu o minora de 15 ... citeste toata stirea