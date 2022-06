Un barbat din Vaslui a fost arestat la Cluj, a amenintat soferul unui autocar cu bataia, si pe politistii chemati de ceilalti pasageri

Un barbat din Vaslui a fost arestat la Cluj.Ieri magistratii Parchetului de pe langa Judecatoria Turda au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 44 de ani din Vaslui, cercetat pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce aseara in jurul orei 22 politistii din Campia Turzii au fost solicitati in vederea aplanarii unui scandal in desfasurare, in interiorul unui autocar care circula inspre judetul Neamt, localizat la acel moment pe DN 15, in localitatea Luncani. ... citeste toata stirea