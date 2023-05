Un barbat din Vaslui aproape de coma alcoolica la volan a provocat un accident in piata Garii, nu a oprit, a fost prins de un alt sofer si retinut de politisti.E vorba de un barbat de 57 de ani din Vaslui, care a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a condus autoturismul sub influenta alcoolului, avand concentratia de 1,14 mg./l. alcool pur in aerul expirat. In fapt, la aceeasi data, barbatul ar fi fost implicat intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, pe strada Piata Garii din ... citeste toata stirea