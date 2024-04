Un barbat e cercetat penal pentru trafic de minori, trafic de persoane si viol in forma continuata dupa ce a fost prins in flagrant trimitand o femeie la cersit in Cluj-Napoca.In urma cu doua zile, in 8 aprilie, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Salaj au dispus retinerea unui inculpat recidivist, cercetat pentru infractiunile de trafic de minori, trafic de persoane si viol, toate in forma continuata. Anchetatorii spun ca din 2019 pana ... citește toată știrea