Un barbat e cercetat sub control judiciar pentru inselaciune in forma continuata, la Cluj.ieri suspectul, un tanar de 25 de ani din Suceava, a fost retinut pentru 24 de ore de politistii de la Sectia 2 si acuzat de inselaciune in forma continuata. Din activitatile investigativ-operative desfasurate de politisti a reiesit faptul ca din iunie pana acum acesta ar fi abordat, prin intermediul unei platforme online de anunturi si vanzari, persoane care efectueaza curse ocazionale de transport ... citeste toata stirea