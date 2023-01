Un barbat, gasit fara viata intr-un imobil din Dej. Clujeanul si-a luat viata, iar politistii incearca sa gaseasca motivul din spatele gestului

Un barbat a fost gasit fara viata intr-un imobil din municipiul Dej. Acesta si-ar fi luat singur viata, dar nu a lasat niciun bilet de adio prin care sa justifice motivele pentru care a recurs la un astfel de gest.Luni, 30 ianuarie, in jurul orei 11:10, un barbat in varsta de 50 de ani a fost gasit spanzuratin propria locuinta. Au fost alertate autoritatile, iar politistii clujeni au deschis o ancheta sub aspectul infractiunii de ucidere din culpa."La data de 30 ianuarie, in jurul orei ... citeste toata stirea