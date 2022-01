Un barbat in varsta de 48 de ani, din Cluj-Napoca, a plecat de acasa in urma cu doua zile si nu s-a intors de atunci, acum il cauta Politia, institutia cere ajutorul clujenilor.Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, in 29 ianuarie seara in jurul orei 21.30, clujeanul Gal Imre, in varsta de 48 de ani, din Cluj-Napoca, a plecat de la locuinta sa, insa nu s-a mai intors si nu a mai putut fi contactat. Acesta are o inaltime de aproximativ 1.70 metri, greutate aproximativ 70 kg, ochi ... citeste toata stirea