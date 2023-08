Un barbat judecat la Cluj pentru inselaciune a scapat de inchisoare dupa ce a intervenit prescriptia raspunderii penale.Un barbat a fost trimis in judecata in Cluj pentru inselaciune dupa ce ar fi tepuit cel putin doua persoane promitandu-le, in mod fals, ca le poate vinde motorina sub pretul pietei, la 3,5 lei pentru un litru la data comiterii faptelor, in 2016. Dupa ce a primit banii le-a promis clientilor ca urmeaza sa apara doua camioane cu carburant, a plecat de la locul intalnirii si ... citeste toata stirea