Un barbat a vrut sa-si verse amarul dupa ce, spune el, a cazut de pe trotineta pe trecerea de pietoni, din cauza unui sofer care ar fi ignorat culoarea rosie a semaforului. Totul a avut loc pe o trecere de pietoni din zona autogarii din Cluj-Napoca.,,Ai trecut pe rosu eu aveam verde la pietoni era sa intru in tine cu trotineta am cazut mai deschizi si usa sa te dai jos pe tine nu te intereseaza ca am trecut pe trotineta pe trecere ca eu aveam verde dute si fa scoala din nou si invata culorile ... citeste toata stirea